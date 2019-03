"Co trzeba mieć w głowie, żeby wydać zgodę na taką 'demonstrację'?". Feministki zablokowały centrum Warszawy

Z okazji przypadającego dziś Dnia Kobiet Warszawski Strajk Kobiet zorganizował na stołecznym Rondzie Dmowskiego akcję "Disco Przeciw Nienawiści". Dlaczego feministki wybrały akurat to miejsce? Otóż dzisiejsza akcja miała być walką o to, by rondo noszące nazwę jednego z ojców niepodległości zmieniło nazwę na... rondo Praw Kobiet.

Choć w manifestacji wzięło udział ok. 300 osób, zablokowała ona centrum miasta w godzinach 17.00-19.30. Z informacji podanych przez TVN Warszawa wynika, że w tym czasie wszystkie dojazdy do ronda Dmowskiego zostały zamknięte dla ruchu, aleje Jerozolimskie były zamknięte na odcinku od ronda de Gaulle'a do ulicy Chałubińskiego, a Marszałkowska: od placu Konstytucji do ulicy Królewskiej. Dziennikarz portalu mówił o "naprawdę dużym paraliżu komunikacyjnym".

Zdumienia i oburzenia decyzję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego o wydaniu zgodny na demonstrację, która zablokowała centrum miasta w piątek w godzinach szczytu nie kryją użytkownicy Twittera.