Semka: PiS gra va banque. Nowych asów nie widać

Na ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ogłosił nowe postulaty partii rządzącej, które ochrzczono mianem "Piątki Kaczyńskiego". W ramach tych rozwiązań PiS proponuje:

• przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych (powrót do miliarda przejechanych kilometrów).

• pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta,

• 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca,

• zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia,

• obniżenie kosztów pracy.

Piotr Semka w "Salonie Dziennikarskim" zwrócił uwagę, że w wyborach samorządowych była bardzo duża nadzieja w PiS, iż wytworzy się elektorat 500+, który "będzie uważał, że trzeba wesprzeć PiS u władzy, aby zabezpieczyć ten program". – Tak się nie stało. Pytanie jest, w jakim stopniu to uruchomi dodatkowy elektorat. PiS gra va banque, bo nowych asów już nie widać, a sondaż IBRiS pokazuje, że w wyborach do PE jest 38 do 37 ze zjednoczoną opozycją – mówił.

Publicysta "Do Rzeczy" odniósł się też do układania list wyborczych w Koalicji Europejskiej. – Będzie trochę barwnych sporów, ale to wszystko rozładują do wyborów. jest bardzo wyraźna presja zagraniczna. Co do PSL, to niezadowolenie będzie. Aparat będzie bardzo lojalny, ale co zrobią wyborcy, to już nie jest dla mnie takie jasne. Zachowanie lidera Bayer Full jest dla mnie sygnałem. To bardzo karny aparat, który czeka na frukta po wyborach jesiennych – tłumaczył.