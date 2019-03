"Messi mówi, że Polska to faszystowski kraj". Prof. Śpiewak: Fake? I co z tego?

– Nawet Messi mówi, że Polska to faszystowski kraj – stwierdził w wywiadzie dla „Polityki” prof. Paweł Śpiewak. Słowa te nie tylko zostały wydrukowane przez tygodnik, ale są też tytułem wywiadu na stronie internetowej gazety. Problem w tym, że piłkarz nigdy nie powiedział nic takiego. Śpiewak oparł to stwierdzenie... na memie, który pojawił się w mediach społecznościowych.

Tygodnik na żadnym etapie nie zweryfikował tej wątpliwej informacji i wydrukował ją razem z pozostałymi wypowiedziami socjologa. Mało tego – wywiad zamieszczono na stronie internetowej tygodnika, a tytuł zawiera właśnie zdanie o Messim.

Prof. Śpiewak odniósł się dzisiaj do swoich słów w Radiu Zet. Jak przyznał, rzekomą wypowiedź Leo Messiego znalazł... w internecie. – Ale wie pan już, że to jest fake? – pytał dziennikarz. – Fake – no trudno – odparł prof. Śpiewak. – I tylko tyle? – dziwił się prowadzący rozmowę. – Nie, znaczy... Podejrzewam, że jak ja jeżdżę trochę po świecie i rozmawiam z ludźmi, to opinia o Polsce jest fatalna, to znaczy niezależnie od tego, czy Messi coś powiedział, czy nie powiedział. Tak że w tym skrócie zawiera się jakiś opis naszego wspólnego doświadczenia i to jest problemem – wyjaśnił dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego.

– Okej, dobrze, to to był fake - co z tego? – dziwił się prof. Śpiewak. – Rozpętała się potężna burza na ten temat – drążył dziennikarz. – Ja wiem, ale co za problem? Burza trwa dwa dni czy jeden dzień i się kończy – odparł prof. Śpiewak. – A przeprosi pan za to czy nie? – dopytywał prowadzący. – Kogo? Messiego? – pytał prof. Śpiewak.