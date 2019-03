Poręba: Gra się toczy o wielką stawkę. O to, jak będzie wyglądać Polska za kilkanaście lat

Po prezesie PiS Jarosławie Kaczyńskim i premierze Mateuszu Morawieckim, głos zabrał obecny europoseł PiS, szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości Tomasz Poręba.

"My nie dzielimy Polaków"

– Byliśmy świadkami dwóch filozofii rządzenia – skierowanej tylko ku wielkim ośrodkom, jak to było w czasach PO, filozofii wykluczenia takich regionów, jak Podkarpacie, filozofii zderzonej z tym, co my proponujemy Polakom. Zrównoważony rozwój, stawianie na rozwój całej ojczyzny – mówił Poręba.

– My nie dzielimy Polaków. My chcemy, by w każdym regionie ludzie mieli szansę realizować swoje marzenia – tłumaczył europoseł. Polityk zapewnił także, że plan przedstawiony przez PiS jest spójny z polityką UE. – UE bardzo mocno stawia na to, by biedniejsze regiony miały wsparcie regionów bogatszych. My się bardzo dobrze w tę ideę wpisaliśmy – mówił Poręba.

Na koniec konwencji wszyscy liderzy list Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego podpisali "Deklarację Europejską", która jest zbiorem 12 obietnic. – Żeby deklaracja została wypełniona, potrzebujemy Państwa wsparcia, wiary w nas i zaangażowania. Gra toczy się o wysoką stawkę – o to, jak będzie wyglądała Polska – podkreślił europoseł Tomasz Poręba.