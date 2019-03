Nitras o Kaczyńskim: Nie mogę słuchać bezdzietnego faceta. PiS reaguje

Podczas sobotniej konwencji w Jasionce k. Rzeszowa prezes Jarosław Kaczyński mówił m.in. o atakach na rodzinę, dzieci i ich seksualizację. – To jest nie do uwierzenia, ale to się ma zaczynać od narodzenia dziecka do czwartego roku życia. Im bardziej się to czyta, tym bardziej włosy dęba stają. (…) Ma być podważana kwestia tożsamości chłopców i dziewczynek – przekonywał lider PiS i podkreślał, że jego partia mówi "nie" atakowi na dzieci.

Do słów Kaczyńskiego nawiązał w swoim wpisie na Twitterze Sławomir Nitras. "Nie mogę słuchać bezdzietnego faceta który potępia edukację seksualną, mówi o 'seksualizacji dzieci'. Swoje kompleksy, samotność uważa za normę. Walczyć panie Kaczyński trzeba z tą seksualizacją dzieci, która odbywa się na plebaniach albo u 'wujka', a nie tą na lekcjach w szkole" – napisał poseł PO.

Nitrasowi odpowiedziała Beata Mazurek. Jej zdaniem wpis polityka Platformy to "żałosny wywód". "Arogancją, awanturą nie zakrzyczycie swojej niekompetencji, nieudolności oraz braku propozycji dla Polski. Niech pan zrobi dla dzieci i Polaków chociaż promil tego co J.Kaczyński to potraktuję pana poważnie" – oceniła rzeczniczka PiS.

Podczas konwencji partia rządząca przedstawiła liderów swoich list w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Są wśród nich m.in. była premier Beata Szydło, były szef MSZ Witold Waszczykowski oraz ministrowie: Joachim Brudziński i Anna Zalewska.