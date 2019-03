Rzecznik Mariusza Kamińskiego: Z myślą o Polsce i Polakach

Na początku tygodnia, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu Dawida Ł., osoby zaangażowanej w przygotowanie zamachu terrorystycznego. Do zatrzymania doszło 12 lutego 2019 roku na terenie Radomia. Jak ujawniono, podczas przeszukań miejsc, w których przebywał Dawid Ł., ujawniono szereg dowodów, które wskazują, że zatrzymany gromadził informacje oraz pozyskiwał fundusze, które zamierzał przeznaczyć na działania przestępcze o charakterze terrorystycznym. Dawida Ł. został postawiony zarzut przygotowania do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Sąd zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dawid Ł. to osoba dobrze znana ABW. Był już wcześniej zatrzymywany w sprawie dotyczącej jego związków z organizacjami terrorystycznymi. Przed sądem toczy się proces. Jak wynika z materiałów ABW fakt postępowania sądowego nie zatrzymał niebezpiecznych działań Dawida Ł. Mężczyzna, zradykalizowany w Norwegii po swoim wyjeździe z Polski, obecnie przygotowywał zdarzenie terrorystyczne w Polsce. Dawid Ł. w przeszłości brał udział w walkach na terenie Bliskiego Wschodu, jak wynika z danych ABW włączał się w działania organizacji terrorystycznych w Syrii. Dlatego jego ostatnie działania należało oceniać jako poważne zagrożenie. Na szczęście ABW zatrzymała Ł. zanim jego aktywność wyszła poza zbieranie informacji i funduszy potrzebnych do realizacji planu. Sprawa Dawida Ł. pokazuje po raz kolejny, że ABW jest służbą dobrze przygotowaną do identyfikowania i zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Śledztwo Agencji dowodzi także, że również Polska należy to świata zagrożonego terroryzmem islamskim. Na szczęście skala zagrożeń w Polsce jest dużo niższa niż w krajach Europy Zachodniej, ale pozostaje wyzwaniem dla naszych służb.

W ostatnich dniach służby podejmowały działania neutralizujące i inne zagrożenia. 5 marca Centralne Biuro Antykorupcyjne rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą działającą na terenie całego kraju. Funkcjonariusze poznańskiej delegatury Biura, zatrzymali 11 osób, które w latach 2012-2017 zarządzali czterema funduszami inwestycyjnymi zamkniętych aktywów niepublicznych. Celem grupy było wyłudzenie od inwestorów znacznych środków pieniężnych, a następnie wycofanie działalności z ryku finansowego, ogłaszając upadłość. Ta przestępcza działalność zatrzymanych doprowadziła ogromnych strat. W wyniku działania grupy ponad 2000 osób straciło 600 milionów złotych. Natomiast szkody w mieniu funduszy oszacowano na co najmniej 90 milionów złotych. W toku śledztwa ustalono, że zatrzymani wyłudzali od kolejnych osób pieniądze pod pozorem dalszego, wysokooprocentowanego inwestowania z gwarancją zwrotu środków. Co więcej, wypłaty dla osób rezygnujących z inwestycji nie pochodziły z wypracowanego zysku, lecz z wpłat kolejnych naciągniętych osób. Podkreślić należy, że minimalna kwota inwestycji wynosiła 40 tys. euro. CBA już nie raz pokazywało, że dba zarówno o interes ekonomiczny Polski jak również ściga tych, którzy narażają interesy Polaków. Nie ma zgody na przestępstwa wymierzone w państwowe i prywatne interesy.

Śledztwa CBA często dotykają także spraw wrażliwych społecznie. Tak było w ostatnich dniach. Biuro zidentyfikowało kolejne osoby zaangażowane w bardzo niebezpieczny społecznie proceder. Funkcjonariusze CBA z Białegostoku zatrzymali 4 osoby zajmujące się nielegalnym handlem lekami. 140 mln zł to wartość lekarstw wytransferowanych poza granice Polski. Były to leki znajdujące się na ministerialnej liście leków zagrożonych brakiem dostępności w kraju. Jest to kolejna odsłona śledztwa związanego z tzw. mafią lekową. W maju ubiegłego roku CBA w tej sprawie zatrzymało 7 osób. W ramach przestępczego procederu skupowano z polskich aptek na eksport, leki będące w wykazie Ministerstwa Zdrowia, jako zagrożone brakiem dostępności na terenie Polski. Taka działalność przestępczą mogła się odbić na dostępności w Polsce niezwykle ważnych leków. Działania CBA to sygnał dla przestępców, że państwo nie pozwala na igranie ze zdrowiem i życiem obywateli RP.

Ten tydzień to również kolejny sygnał, że służby podległe Ministrowi Koordynatorowi poważnie podchodzą do walki z patologiami podatkowymi i gospodarczymi. Ten szalenie szkodliwy dla państwa proceder jest zwalczany m.in. przez ABW. Agencja poinformowała o zatrzymaniu kolejnych 3 osób należących do polsko-wietnamskiej grupy przestępczej, zajmującej się procederem tzw. "prania brudnych pieniędzy". Zatrzymani to dyrektor jednego z oddziałów dużego banku, prezes zarządu i udziałowiec kilku spółek, których rachunki służyły do transferowania pieniędzy oraz obywatelka Wietnamu, prezes jednej ze spółek. Jak ustalono w śledztwie, zatrzymani należeli do grupy, która za pośrednictwem rachunków bankowych założonych dla kontrolowanych przez siebie spółek, wytransferowała z polskiego systemu bankowego ponad 5 mld zł.

Grupa rozbita przez ABW dokonywała zakupu udziałów w kilkudziesięciu spółkach prawa handlowego, które zostały wykorzystane do „prania pieniędzy” na ogromną skalę. Podejrzani, w oddziałach banków, posługując się sfałszowanymi fakturami VAT oraz innymi dokumentami, dokonywali wielomilionowych wpłat gotówkowych na rachunki kontrolowanych przez siebie podmiotów. W dalszej kolejności środki te były transferowane poza granicę RP, do ponad 60 miejsc na terenie całego świata, głównie do Chin, Wietnamu, Hong Kongu i USA. Wyprowadzanie tak wielkich sum z polskiego systemu finansowego wiązało się ze stratami dla naszego państwa. Jak wynika z informacji ABW przestępcy swoją działalność prowadzili z rozmachem. Na szczęście Agencja zakończyła ten proceder.

Pod koniec tygodnia funkcjonariusze CBA zatrzymali dwie osoby, podejrzane o wręczanie łapówek w zamian za korzystne dla nich rozstrzygnięcie przetargów na wykup i wynajem atrakcyjnych lokali w Krakowie. Jak wynika z przeprowadzonego śledztwa, właściciel sieci restauracji obiecywał wręczenie 100 tysięcy złotych, z czego wręczył 20 tys. zł. pośrednikowi, który zobowiązał się do załatwienia w instytucjach samorządowych wykup atrakcyjnego lokalu. Druga z zatrzymanych osób wręczyła 10 tysięcy złotych łapówki, w zamian oczekiwała odpowiedniego ukierunkowania aukcji na wynajem interesującego ją lokalu, usytuowanego w ścisłym centrum Krakowa, nieopodal Rynku. Zatrzymane osoby trafiły do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie usłyszały zarzuty o charakterze korupcyjnym. Przestępcze działania oznaczały, że szans na wynajem lokali nie mieli ci, którzy chcieli działać zgodnie z prawem. Tego typu patologie są szczególnie szkodliwe dla zdrowej konkurencji i demoralizujące dla podmiotów zaangażowanych w życie gospodarcze.

Z bardzo szkodliwą społecznie aktywnością miała do czynienia także ABW, która kontynuuje śledztwo ws. patologii w działaniu Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego. Okazuje się, że to właśnie w tym urzędzie łamano prawo. Po tym jak ABW zatrzymała jakiś czas temu Naczelnika wskazanego urzędu i trafiła na trop urzędniczek kierujących de facto grupą wyłudzającą VAT, ostatnio rozbiła kolejną karuzelę podatkową. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 10 osób. Wśród zatrzymanych znajdują się przedstawiciele polskich i czeskich podmiotów gospodarczych. Działalność grupy przestępczej polegała na stworzeniu, przy wykorzystaniu tzw. „słupów”, łańcucha firm realizujących fikcyjne wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów. Grupa posługiwała się fakturami VAT, które potwierdzały nieprawdę i nie odzwierciedlały faktycznych zdarzeń gospodarczych. W związku z opisaną działalnością organizatorzy procederu wyłudzili łącznie ponad 10 milionów złotych nienależnego zwrotu podatku VAT. Takie przestępstwa dla wielu osób są kuszącym sposobem na szybki zysk. Zawsze dzieje się to ze szkodą dla Polski i możliwościami budżetowymi naszego państwa. Dlatego walka z luką VATowską jest prowadzona w sposób zdeterminowany.

Skuteczne działania służb z ostatnich dni wskazują, że są one zaangażowane w ochronę interesów nie tylko Polski, ale i Polaków. Bezpieczeństwo, zarówno to fizyczne, jak i ekonomiczne Polski i Polaków, to dla służb jeden z priorytetów. Służby traktują to wyzwanie niezwykle poważnie.

Autorem tekstu jest Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego.