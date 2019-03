Dziennikarz, który opublikował nagranie z Dulkiewicz kupującą alkohol odchodzi z pracy

W piątek do internetu wyciekł filmik z nową prezydent Gdańska w roli głównej. Widać na nim, jak Dulkiewicz kupuje m.in. alkohol. Towarzyszą jej ochroniarze. Wszystko dzieje się w jednym ze sklepów Biedronka. Sieć wydała oświadczenie, informując, że nagranie z monitoringu wyniósł ochroniarz i przeprosiła włodarza Gdańska.

Wideo udostępnił w internecie dziennikarz Trojmiasto.pl Maciej Naskręt. "Takie video z #asikorka do mnie dotarło - konwój zachwycony, było bezpiecznie - a to wszystko z kasy miejskiej. Czy to jest w porządku? – zapytał na Twitterze. Niedługo później nagranie usunął, jednak zdążyły je podchwycić media. Dziennikarz ostatecznie przeprosił za udostępnienie nagrania na Twitterze. "Kochani wycofuje się z poprzedniego tweeta, zbyt pochopnie go wstawiłem. Przepraszam panią prezydent" – napisał.

Głos w sprawie zabrał także zespół Trojmiasto.pl. "Nagranie nie ukazało się w Portalu. Post był niezgodny z naszymi zasadami korzystania z mediów społecznościowych. Maciej Naskręt jest obecnie w okresie wypowiedzenia i odchodzi z naszej redakcji" - poinformował na Twitterze serwis Trójmiasto.pl.

Maciej Naskręt związany był z tym portalem przez ostatnie 10 lat. Zajmował się głównie tematyką infrastrukturalną.