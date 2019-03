Biedroń o 500 plus i adopcji dziecka

W rozmowie z tabloidem lider partii Wiosna bardzo chwali flagowy program Prawa i Sprawiedliwości "Rodzina 500 Plus". – Znam mnóstwo rodzin, którym 500 plus zmieniło życie. Ja np. nie byłem na studniówce, bo w domu nie mieliśmy pieniędzy. I dziś wiem, że jeśli ktoś jest z wielodzietnej rodziny, to teraz ma szansę iść na studniówkę, jeździć na wycieczki szkolne na które ja również nie jeździłem z braku pieniędzy – tłumaczy Biedroń. Były prezydent Słupska podkreśla, że gdyby mógł, brałby 500 plus i... przeznaczył je na walkę z pedofilią w Kościele.

Polityk został zapytany czy wraz ze swoim partnerem biorą pod uwagę adopcję dziecka. – Jestem chyba zbyt zajęty, żeby mieć dziecko, a jego wychowanie to ogromna odpowiedzialność. Ale mam męża, a to jak z dzieckiem – odparł.

