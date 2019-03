Ziemkiewicz kontra Sikorski. Poszło o Targowicę

W minioną sobotę w Jasionce pod Rzeszowem odbyła się pierwsza przed wyborami do Parlamentu Europejskiego konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Obecny był na niej m.in. Jacek Saryusz-Wolski. Były europoseł PO, obecnie kandydat Zjednoczonej Prawicy do PE postanowił skomentować ten fakt na jednym z portali społecznościowych. "To zaszczyt być na konwencji patriotów z PiS, po 2 latach „kwarantanny” i wielka ulga nie być już w obozie Targowicy" – napisał.

W obronie swojej partii postanowił wystąpić były minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Targowica była konfederacją polskich tradycjonalistów, którzy w sojuszu z zachowawczą częścią Kościoła obalili oświeceniowy projekt reformy państwa jaką była Konstytucja 3 Maja. Brzmi znajomo?" – napisał na Twitterze. Odpowiedział mu publicysta tygodnika "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz. "Nie. Targowica była dziełem zagrożonych w swej pozycji elit, które próbowały powstrzymać Zmianę - Konstytucję - wprowadzoną wątpliwą formalnie procedurą, odwołując się do carycy jako gwarantki „praworządności” i prosząc ją o przywrócenie „złotej” wolności. Wygląda znajomo, fakt" – odparł publicysta.