Petru chce przejść do Platformy Obywatelskiej

Żeby uniknąć kontrowersji rozważany jest scenariusz, w którym Petru zostałby przyjęty ale nie tyle do partii co klubu PO.

– Sprawdzamy teraz na ile jest opcja, żeby Rysio wszedł do PO. Możemy zrobić manewr, żeby obyło się bez dużego oburzenia, że go przyjmujemy i przyjąć go tylko do klubu – przekazał jeden z polityków PO w rozmowie z Miziołek.

Petru ma chcieć zrezygnować z „Teraz” ze względu na Joannę Scheurling-Wielgus, która może ostatecznie związać się z partią Wiosna Roberta Biedronia.

Petru ma ponadto narzekać na fakt, że jego pozycja w polityce znacząco zmalała. Nie jest też tak często zapraszany do mediów, co również ma mu doskwierać. Początkowo Petru chciał wrócić do swojej dawnej partii – Nowoczesnej, ale takiemu rozwiązaniu sprzeciwiła się szefowa partii Katarzyna Lubnauer.