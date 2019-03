"PSL za dwie jedynki na listach sprzedał polską wieś"

– Teraz na tę wieś będzie pan musiał wrócić, spojrzeć tym ludziom w oczy i wytłumaczyć, że weszliście w tęczową koalicję, wytłumaczyć dlaczego tam poszliście. Ja chętnie wytłumaczę: za dwie jedynki sprzedaliście całą wieś – mówił Tarczyński podczas dyskusji z Konradem Wojnarowskim.

Polityk PSL odparowywał te zarzuty, twierdząc, że PSL nigdy nie zapomniał o swoich zasadach. – To jest bzdura, PSL nie jest żadną tęczową koalicją. Wybory do Parlamentu Europejskiego to nie są wybory światopoglądowe. Te wybory decydują o pewnych rzeczach które są ważne z punktu widzenia samorządu – zapewniła polityk ludowców w TVP Info.

Wojnarowski podkreślił, że PSL jest konserwatywnym skrzydłem Koalicji Europejskiej i nie pozwoli na żadne "światopoglądowe fanaberie".