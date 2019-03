"Nie chcę być w grupie takich osób". Scheuring-Wielgus nie wystartuje z list KE

Podczas konferencji prasowej w Sejmie posłanka partii Teraz! mówiła o tym, iż doszły ją słuchy że jest kłopotem dla Koalicji Europejskiej. Jak podkreśliła, nie chce być kłopotem dla nikogo, szczególnie jeśli sprawa dotyczy pozycji Polski w Unii Europejskiej. – Nigdy nie zrezygnuję ze swoich wartości i celów, które zamierzam realizować. Jeżeli obciążeniem dla Koalicji Europejskiej jest to, że walczę o godność osób gwałconych i molestowanych przez księży, jeżeli obciążeniem dla KE jest to, że spotkałam się w Watykanie z papieżem Franciszkiem, to szanowni państwo, ja nie chcę być w grupie takich osób – oświadczyła Scheuring-Wielgus. – Zawsze liczą się dla mnie moje wartości i zobowiązania, które daje tym, o których walczę – dodała.

Ponadto posłanka poinformowała, że nie będzie ubiega się o mandat europosła z list Koalicji Europejskiej. Zapowiedziała, że o wszystkich innych swoich planach będzie informować na bieżąco.

