Tyszka: Trzaskowski przegiął ewidentnie

Zdaniem Tyszki cała afera z kartą podpisaną przez Trzaskowskiego jest typowym tematem zastępczym, jaki stosują na zmianę PO z PiS. – Partie polityczne takie jak PiS i Platforma, oni strasznie lubią wrzucać tematy typu związki partnerskie, in vitro i LGBT. Pan prezydent Trzaskowski przegiął ewidentnie. Natomiast dopóki to się nie przełoży na jakieś działania, np. programy edukacyjne, co byłoby absolutnym skandalem i wtedy uważam trzeba wszcząć zdecydowane działania wobec prezydenta Trzaskowskiego – mówił Tyszka w programie Polsat News.

Start do europarlamentu

Tyszka poinformował, że Paweł Kukiz być może jeszcze w tym tygodniu przedstawi kandydatów klubu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. – Proszę zauważyć, że żadne ugrupowanie jeszcze nie przedstawiło pełnych list– podkreślił polityk.

Wicemarszałek Sejmu zaznaczył, że najważniejsze dla jego klubu w obecnej chwili są prace programowe i współpraca z włoskim Ruchem Pięciu Gwiazd. – Może już w tym tygodniu będzie kolejne spotkanie. Tym razem w Chorwacji – mówił Tyszka.