Cenzura polskich reprezentantek na Eurowizję? Usunięto krzyż z anglojęzycznej wersji teledysku Tulii

Anglojęzyczna wersja teledysku do utworu „Pali się” zespołu Tulia, który wystąpi na Eurowizji została zmieniona względem polskiego oryginału. Chodzi o krzyż. W oryginalnej wersji w jednej ze scen wyraźnie widać krzyż przy wiejskiej drodze. Zabrakło go za to w wersji przygotowanej na tegoroczny konkurs Eurowizji.

Zmianę widać w teledysku "Pali się". Chodzi o 12 sekundę klipu, z którego usunięto scenę z wyraźnie widocznym krzyżem. Zespół Tulia znany jest z wykorzystywania motywów ludowych. Za produkcją teledysku stoi Kindla Music/Kampania Igor Nurczyński. Reżyserem nagrania jest Anna Zofia Powierża, natomiast za montaż odpowiada Renata Ciężkowska. Utwór skomponowała Nadia Dalin, a słowa napisali Sonia Krasny (tekst polski) oraz Allan Roch i Juda Friedman (tekst angielski). Komisja TVP zadecydowała, że Polskę na 64. Konkursie Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Awiwie będzie reprezentował zespół Tulia. Zespół Tulia tworzą Joanna Sinkiewicz, Dominika Siepka, Patrycja Nowicka i Tulia Biczak. Powstał w 2017 roku i wykonuje muzykę folkową. Reprezentant Polski wystąpi 14 maja w pierwszym półfinale konkursu. O awans do finału zawalczy z przedstawicielami: Słowenii, Białorusi, Czech, Czarnogóry, Cypru Serbii, Finlandii, Węgier, Estonii, Portugalii, San Marino, Islandii, Gruzji, Australii, Belgii, Ukrainy i Grecji.