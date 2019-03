Poseł PiS z Biłgoraja usłyszał zarzuty

Dulkiewicz kupiła alkohol. Zaskakujący wpis prezydenta Dudy

Niedawno Internet obiegło nagranie, jak prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz w obstawie trzech ochroniarzy udała się do supermarketu po butelkę wódki. Do sprawy nieoczekiwanie odniósł się na Twitterze prezydent Andrzej Duda. "A co,...