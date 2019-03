Rzońca: Program PiS ratunkiem dla Unii Europejskiej!

To, co dziś proponuje lewica w Unii Europejskiej, te skrajne pomysły światopoglądowe, prowadzą do anihilacji Unii jako Wspólnoty. Podczas konwencji wyraźnie zostało podkreślone, że Unia, przyjmując skrajnie ideologiczne pomysły po prostu przepadnie. A program Zjednoczonej Prawicy jest nie tylko dobrym rozwiązaniem dla Polski, ale ratunkiem dla całej Unii Europejskiej – mówi portalowi DoRzeczy.pl Bogdan Rzońca, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Podkarpacia, kandydat do Parlamentu Europejskiego.

Sobotnia konwencja PiS na Podkarpaciu była nieco inna od poprzednich – partia zdecydowanie określiła się światopoglądowo, w kontrze do liberalno-lewicowych pomysłów, padły słowa o zagrożeniach związanych z LGBT. Czy oznacza to nową strategię PiS-u? Bogdan Rzońca: Jestem bardzo zbudowany konwencją na Podkarpaciu, zadowolony z licznej reprezentacji naszego regionu. Spotkanie odbyło się w bardzo podniosłej atmosferze. Natomiast nie ma mowy o nowej strategii. Wybrzmiały jednak bardzo mocno słowa o ochronie tradycyjnych wartości, wcześniej nie były tak mocno podkreślane? Po prostu prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki wskazali, co stałoby się, gdyby Platforma Obywatelska i tzw. opozycja totalna przejęli władzę. Jaka tragedia spotkałaby emerytów, rencistów, polskie rodziny. Podczas konwencji przyjęta została Deklaracja Europejska, w której zaakcentowane zostały kwestie obrony tradycyjnej rodziny. No tak, ale Unia dziś idzie w zupełnie inną stronę. Są komentatorzy, zdaniem których postawiliście się poza marginesem cywilizowanej prawicy? Ale to, co dziś proponuje lewica w Unii Europejskiej, te skrajne pomysły światopoglądowe, prowadzą do anihilacji Unii jako Wspólnoty. Podczas konwencji wyraźnie zostało podkreślone, że Unia, przyjmując skrajnie ideologiczne pomysły po prostu przepadnie. A program Zjednoczonej Prawicy jest nie tylko dobrym rozwiązaniem dla Polski, ale ratunkiem dla całej Unii Europejskiej! Jest jeszcze jedna kwestia. Jaka? Poprzez swoje rozwiązania społeczne, dajemy konkretną odpowiedź na kryzys demograficzny w Europie. Mam nadzieję że nasza reprezentacja w Parlamencie Europejskim będzie jak największa i, że będzie w stanie przywrócić te wartości, które były fundamentem dla powstania Unii Europejskiej. Zadania postawione przed kandydatami PiS są jasne. Będziemy przekonywać nieprzekonanych, ale też apelować o jak najliczniejszy udział w głosowaniu. Bo frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego zazwyczaj jest niewielka. Tymczasem waga tych wyborów jest ogromna. W kampanii będziemy to także wyjaśniać. Czytaj także:

