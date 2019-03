"Rz": Białoruskie podręczniki historii zakłamują sowieckie zbrodnie

Dziennikarz „Rz” Rusłan Szoszyn opisuje na łamach gazety, że w białoruskich szkołach uczniowie wciąż korzystają z kontrowersyjnego podręcznika z przedmiotu „Historia Białorusi”.

Autor podręcznika – prof. Jewgienij Nowik, twierdzi m.in., że „nie ma dokumentów dowodzących”, że to NKWD zamordowało ponad 20 tys. Polaków w Katyniu w 1940 roku. Ponadto, jak wynika z elektronicznej wersji podręcznika profesora, oficerów polskich wzięto do niewoli podczas „wyprawy Armii Czerwonej do Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej”.

„Przeprowadzono liczne śledztwa w tej sprawie, ale nawet dzisiaj z powodu braku niezbędnych materiałów i żywych świadków tej tragedii, dokładnie nie ustalono, jakie państwo ponosi odpowiedzi za rozstrzelanie polskich oficerów” – napisano w podręczniku.

