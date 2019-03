Jedyny lek na śmiertelnie groźną chorobę psów jest w Polsce niedostępny. "Sytuacja jest krytyczna"

Imizol to jedyny lek w Polsce ukierunkowany na leczenie bebeszjozy – groźnej tzw. odkleszczowej choroby. Za nieszczęście jest odpowiedzialny pierwotniak Basia canis. Do zarażenia dochodzi podczas ugryzienia kleszcza. Pierwotniak dostaje się do organizmu psa, niszcząc czerwone krwinki, co powoduje uszkodzenia nerek i wątroby. Nieleczona bebeszjoza może doprowadzić nawet do śmierci czworonoga.

Obroże, leki, preparaty – niestety żadna profilaktyka nie gwarantuje stu procentowego bezpieczeństwa. Dlatego tak kluczowy jest Imizol – jedyny lek w Polsce do tej pory dostępny na tę chorobę.

Portal DoRzeczy.pl dotarł do informacji, że ten kluczowy preparat jest nieobecny na rynku. Jego ostatnia dostawa miała miejsce w ubiegłym roku. Nie wiadomo też kiedy mają zostać wznowione. Weterynarze ponoć nie dysponują zapasami.

"Sytuacja jest krytyczna"

O sprawie informuje również Centrum Weterynaryjne Sochaczew. "Sytuacja jest krytyczna" – alarmują pracownicy we wpisie na Facebooku.

"Kleszczy coraz więcej!!!! Psy chorują na potęgę!!! A nie wiem czy wiecie z rynku polskiego zniknął jedyny lek zarejestrowany do leczenia babeszjozy u psów - Imizol. Lekarze weterynarii leczą swoich pacjentów zapasami leków, które im zostały, ale pamiętajcie każdy zapas kiedyś się kończy......i co wtedy? Jak pomóc Waszemu pupilowi jak nie ma czym??? Musicie teraz zabezpieczać swoje pieski!!!!!!!!!! To Wasz obowiązek, bo nam lekarzom została zabrana jedyna skuteczna broń przeciwko tej śmiertelnej chorobie" – czytamy w komunikacie weterynarzy.