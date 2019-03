Premier chce dodatkowych posiedzeń Sejmu. Chodzi o realizację "piątki Kaczyńskiego"

Informację tę przekazał za pośrednictwem Twittera dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. "Prezes Rady Ministrów zwrócił się do Marszałka Sejmu o zwołanie dwóch dodatkowych posiedzeń Izby - w pierwszym oraz w ostatnim tygodniu kwietnia. Decyzja w sprawie zmian w harmonogramie prac Sejmu zostanie podjęta najprawdopodobniej w środę, przed rozpoczęciem 78. posiedzenia" – napisał na Twitterze Andrzej Grzegrzółka.

Jak z kolei podaje portal 300polityka.pl, dodatkowe posiedzenia Sejmu są związane z planem realizacji tzw. piątki Kaczyńskiego.

Przypomnijmy, że wśród ogłoszonych przez prezesa PiS nowych postulatów Zjednoczonej Prawicy, które określono mianem "piątki Kaczyńskiego" znalazły się: przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych (powrót do miliarda przejechanych kilometrów), pomoc dla emerytów – 13 emerytura w wysokości 1100 złotych dla każdego emeryta, 500 plus od pierwszego dziecka od 1 lipca, zwolnienie z PIT dla pracujących do 26 roku życia, obniżenie kosztów pracy – podniesienie kwoty wolnej.