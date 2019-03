"Ta petycja to krzyk rozpaczy". Właściciele małych sklepów apelują do premiera

Petycja została podpisana przez Cezarego Kaźmierczaka, prezesa Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Jerzego Romańskiego, prezesa Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów oraz przez ponad pięciuset właścicieli małych, rodzinnych sklepików.

W petycji zwrócono uwagę, że dotychczasowe ograniczenie handlu w niedziele doprowadziło do zamknięcia aż 16 tysięcy małych rodzinnych sklepów. Autorzy apelu podkreślają, że wraz postępującym ograniczaniem liczby niedziel handlowych wzrasta odsetek przeciwników tego rozwiązania.

Właściciela małych sklepów proponują dużo lepsze - ich zdaniem - rozwiązanie polegające na wprowadzeniu gwarancji dwóch wolnych niedziel w miesiącu dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Zdaniem sygnatariuszy petycji do premiera umożliwiłoby to osiągnięcie pierwotnego celu jaki przyświecał zakazowi handlu w niedzielę, jednak bez nadmiernej ingerencji w rynek i funkcjonowanie przedsiębiorców.

– My naprawdę widzimy i czujemy, że zakaz handlu w niedziele jest dla właścicieli małych, polskich sklepików, szalenie szkodliwy – podkreśla Jerzy Romański, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Kupców i Producentów – Ta petycja to krzyk rozpaczy. Najdrobniejsi przedsiębiorcy z sektora handlowego apelują do Premiera, by wycofał się z regulacji, które doprowadzają do ich bankructw. Mam głęboką nadzieję, że zostaną wysłuchani – dodaje.