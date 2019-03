Prezes TK wskazała kandydata do Państwowej Komisji Wyborczej

– Podpisałam pismo, skierowane do prezydenta, wskazujące Grzegorza Jędrejka jako kanfydata do Państwowej Komisji Wyborczej - powiedziała prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. 29 marca wygasa kadencja obecnie urzędującego przewodniczącego PKW, Wojciecha Hermelińskiego.

Hermeliński, który przez ponad cztery lata przewodził Państwowej Komisji Wyborczej, apelował, by jego następcą nie był „sędzia-dubler”. – Bardzo zależy mi na tym, żeby to byli sędziowie, co do których nie ma żadnych wątpliwości – mówił.

Hermeliński jest sędzią TK w stanie spoczynku. Oznacza to, że jego miejsce w Komisji zająć musi sędzia TK czynny, lub sędzia w stanie spoczynku, którego wskaże prezes trybunału.

– W Trybunale Konstytucyjnym nie ma żadnych sędziów dublerów. To pewne pojęcia, które zostało wprowadzone w przestrzeń publiczną. Mnie ono oburza - stwierdziła Przyłębska. To odpowiedź na apele Hermelińskiego, który utrzymywał, że powołanie „dublerów” do PKW może skutkować protestami wyborczymi. Miałoby to wpłynąć także na wizerunek Komisji i ocenę jej rzetelności.

O Jędrejku Przyłębska powiedziała, że jest „niezwykle aktywny”. – Wyraził gotowość – podsumowała prezes TK. – Mam nadzieję, że nie będzie wobec niego stosowana mowa nienawiści. Że nie będzie wyszukiwania jakichś haków, odnajdywania jakichś śmieszności, które mogłyby stanowić podstawę do dyskredytowania tego sędziego – dodała.

Grzegorz Jędrejek z rekomendacji klubu PiS został wybrany przez Sejm w skład Trybunału Konstytucyjnego w lutym 2017 r. Złożył ślubowanie przed prezydentem Andrzejem Dudą i objął urząd. Jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ekspertem z zakresu prawa i historii. Jest autorem licznych publikacji i nauczycielem akademickim. Kieruje Katedrą Postępowania Cywilnego UKSW.