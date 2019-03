Pięć dekad Semki

Tytułowa „piątka” z „Piątki u Semki” to bezpośrednie odniesienie do 50. urodzin autora, ale przecież też szmat czasu, który Piotr Semka przeżył, będąc świadkiem i uczestnikiem – najpierw końcowego etapu walki z komunizmem, później – tworzenia się pookrągłostołowego ładu medialno- -politycznego. Rozmowa, którą odbył z historykiem Janem Hlebowiczem, autorem monografii o „Niepokornych z Topolówki” (gdańskiego liceum, do którego uczęszczał Piotr, stawiając pierwsze kroki w dziennikarstwie), nie dotyczy jednak tylko tego, co Semka widział i myśli. Nie jest to egocentryczny wywiad rzeka, których pełno na rynku. Jego siła polega bowiem na uzupełnianiu się wiedzy pytającego i doświadczeń pytanego, które razem tworzą obraz przekroju trzech epok – przedwojennej, komunistycznej i demokratycznej.