Obrona życia: łatwo nie będzie

Irytacja środowisk katolickich, zwłaszcza obrońców życia, na rządzącą partię narasta. Problem w tym, że – jak wynika zarówno z sondaży, jak i obserwowanych reakcji społecznych – tzw. kompromis aborcyjny jest dość powszechnie aprobowany. Dla zwolenników konsekwentnej obrony życia – do których sam się zaliczam – jest to trudne do zaakceptowania. Jednak nie sposób zlekceważyć faktów.