"Konspiracyjne organizacje młodzieżowe”. Zapraszamy na wystawę IPN

Szacuje się, że w tym czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki młodzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków. Zakładali je we wszystkich regionach uczniowie, studenci, młodzi robotnicy i chłopi w wieku 14–21 lat. Przyświecały im te same cele: przekonanie społeczeństwa do kontynuowania oporu i obrony własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże zadaniem było odzyskanie niepodległości, rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej.

Projekt IPN ma na celu przypomnieć powojenną działalność członków młodzieżowego podziemia – tytułowego zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski z komunizmem.

W Warszawie wystawa została otwarta 1 marca 2019 przed Domem Polonii przy Krakowskim Przedmieściu 64. W wernisażu wzięli udział prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, prezes Stowarzyszenia Wspólnoty Polskiej Dariusz Bonisławski oraz prof. Jacek Wołoszyn.

Do końca marca 2019 r. uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się także w Białymstoku, Bydgoszczy, Bytomiu, Dębnie, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Mysłowicach, Olsztynie, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Pułtusku, Pyskowicach, Rybniku, Rzeszowie, Słupcy, Starogardzie Gdańskim, Tomaszowie Mazowieckim, Wrocławiu.



Jednocześnie zostanie odsłoniętych 11 tablic pamiątkowych w szkołach, do których uczęszczali bohaterowie konspiracji młodzieżowej.



Więcej informacji i miejsca prezentacji wystawy można znaleźć na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.