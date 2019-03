"Proszę nie robić ze mnie głupiej kobiety". Godek wystąpiła u Mazurka

RMF FM - You Tube

– Jeżeli zaczniemy w tej chwili zadawać sobie takie pytania, to rzeczywiście może wyjść, że czegoś nie wiem – stwierdziła Kaja Godek w programie Roberta Mazurka. Redaktor zapytał kandydatkę do Parlamentu Europejskiego o to, czym się różni Rada Europejska od Rady Unii Europejskiej.