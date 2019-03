PSL chce odwołania ministra rolnictwa. "Nieudolność, brak kompetencji"

– Wnioskujemy dzisiaj do premiera Morawieckiego o natychmiastowe odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Ardanowskiego. To, co się dzisiaj wydarzyło w Warszawie, to wynik nieudolności, braku kompetencji, umiejętności oraz pomysłu na polską wieś i rolnictwo ze strony rządu PiS i ministra – oświadczył Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej. Wniosek ma związek z dzisiejszym protestem rolników w Warszawie. Demonstranci podpalili opony i porozrzucali świńskie łby po ulicy.

Dzisiejszy protest rolników z AGROunii skutkował zablokowaniem Placu Zawiszy w Warszawie. Na jezdni manifestanci porozrzucali świńskie łby, rozsypali jabłka i podpalili opony. Na ulicach utworzyły się ogromne korki. Nad miastem unosił się czarny dym, kilka osób zatrzymała policja. AGROunia domaga się m. in. gwarancji na półkach w supermarketach 50 procent polskich produktów i znakowania żywności flagą pochodzenia. Polskie Stronnictwo Ludowe domaga się dymisji ministra rolnictwa, Krzysztofa Ardanowskiego. – Ardanowski nie potrafi sobie poradzić z problemami, nie rozwiązuje problemów ASF-u, nie wykorzystuje środków z UE. Polska jest na szarym końcu w wykorzystaniu środków na rozwój obszarów wiejskich, modernizację gospodarstw. 29% tych środków w obecnej perspektywie wykorzystane. Średnia europejska to 50%. To pokazuje skalę nieudolności całego ministerstwa – stwierdził na środowej konferencji prasowej lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Według szefa ludowców, „nastąpiła niekontrolowana, bezmyślna wymiana kadr po to tylko, żeby byli sami swoi, a nie po to, żeby były osoby, które się znają i potrafią jak najlepiej podejmować różnego rodzaju decyzje i pomagać rolnikom”. Czytaj także:

