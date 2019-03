Tygodnik z antysemickimi artykułami sprzedawany w Sejmie. Jest reakcja Kancelarii Sejmu

„Jak rozpoznać Żyda” – to nagłówek, który widnieje na okładce tygodnika „Tylko Polska”, który sprzedawany jest w Sejmie Gazeta ukazuje się pod nadzorem Leszka Bubla, który sam określa siebie jako „naczelnego antysemitę RP”. „Tylko Polska” to tygodnik opinii o charakterze społeczno-politycznym, ukazujący się od 22 lat. Wydaje go organ prasowy Polskiej Partii Narodowej. Sam tekst „Jak rozpoznać Żyda” głosi m. in., jakie „cechy antropologiczne” czy „sposób wysławiania się” opisują Żydów, oraz „jak ich zwyciężyć”. Artykuł wzbudził oburzenie posła Michała Kamińskiego. „Nie zostawię tego tak, to jawny antysemityzm sprzedawany w kiosku Sejmu RP” - napisał zbulwersowany parlamentarzysta.

W reakcji na informację o sprzedaży tego magazynu w Sejmie Kancelaria Sejmu będzie wnioskowała o usunięcie z zestawu prasy dostarczanej przez RUCH S.A. periodyku z antysemickimi artykułami. Informację tę przekazał za pośrednictwem Twittera dyrektor CIS Andrzej Grzegrzółka. "Jednocześnie zostanie sprawdzona całościowo lista tytułów, które są udostępniane przez kolportera w Parlamencie" – dodał.





Wcześniej Grzegrzółka tłumaczył, że to firma RUCH S.A., która wynajmuję powierzchnię gmachu Sejmu na prowadzenie sprzedaży prasy jest odpowiedzialna za dobór tytułów prasowych oraz sposób ich ekspozycji. Dyrektor CIS dodał, że polskie prawo nie zezwala na cenzurę prewencyjną środków społecznego przekazu i prasy. Pismo może zostać zawieszone, jeśli przestępstwo zostanie popełnione na jego łamach co najmniej trzy razy. – Adresatem zgłoszenia powinny być organy ścigania, nie Kancelaria Sejmu – zaznaczył Grzegrzółka.