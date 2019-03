Ks. Lemański znów szokuje. "Można być katolikiem bez księży"

W rozmowie z portalem Wiadomo.co duchowny krytycznie wypowiada się o Kościele w Polsce, który jego zdaniem nie spełnia swojej roli. Jak podkreślił, jego zadaniem jest nie tylko katechizacja i nauczanie prawd wiary, ale również pomoc człowiekowi odnaleźć się w realiach, których przyszło mu żyć. – Kościół w Polsce z tym zadaniem sobie nie radzi – ocenia. – Myślę o zaszłościach relacji chrześcijańsko-żydowskich przed wojną, w czasie wojny i w czasach powojennych. Mówię tu też o reakcji episkopatu na pogrom na Plantach w Kielcach, kiedy biskupi nie tylko nie zareagowali, ale jeszcze „natarli uszu” biskupowi częstochowskiemu, który jako jedyny zachował się wtedy po chrześcijańsku i po ludzku uczciwie. Dziś Kościół w podobny sposób nie radzi sobie z problemem uchodźców. Jak się raz człowiek ukryje przed odpowiedzialnością, to potem łatwiej mu przed tą odpowiedzialnością uciec po raz drugi, trzeci i czwarty – stwierdził.

Ks. Lemański ma nadzieję, że Kościół w Polsce podzieli wkrótce losy Kościoła irlandzkiego. – Kościół w Irlandii nie "odszedł" od Kościoła. Irlandczycy, gdy pytamy, kim są, sami mówią o sobie, że są katolikami. Oczywiście nie wszyscy, ale naprawdę bardzo wielu z nich. Do kościołów przestali chodzić, przestali się spowiadać przed księdzem, przestali słuchać swoich biskupów, ale z Kościoła nie odeszli – mówi. Jak dodaje, Kościół w Irlandii oczyszcza się z tego, co było dla niego rakową naroślą. – To, że papież Benedykt XVI zdecydował się przed laty napisać list do wiernych w Irlandii, ponad głowami biskupów i kapłanów, wiele nam mówi – wskazuje. Ksiądz wyraża nadzieje, że Polacy wkrótce zrozumieją, że "to, czy będzie w Polsce 30 tysięcy księży, czy tylko 3 tysiące, to nie ma większego znaczenia". – Można być katolikiem bez księży. Dla niektórych to niewyobrażalne, ale naprawdę możliwe – powiedział duchowny.