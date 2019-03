"Byłam bardzo rozpieszczonym dzieckiem". Szczery wywiad Ewy Chodakowskiej

– Byłam bardzo rozpieszczonym dzieckiem, wyrosłam w poczuciu, że jest bezpiecznie i dobrze. No i, ponieważ byłam najmłodsza, wszystkie ścieżki zostały przetarte. Mojemu rodzeństwu nie wolno było tyle, ile minie w ich wieku – zwierza się trenerka w rozmowie ze „Zwierciadłem”.

Ewa Chodakowska w wywiadzie opowiada m.in. o tym jak należała w młodości do heavy metalowego zespołu. – To prawda, śpiewałam w chórku. Nazywaliśmy się Coleoptera, czyli „chrząszcze” po łacinie. (…) Ja sama słuchałam wtedy Dead Can Dance-ów, Nirvany, Metalliki, na co duży wpływ miał mój brat – podkreśla trenerka.

Jak jednak przyznaje gwiazda, nawet wtedy nie chodziła w glanach, ale raczej w kobiecych strojach. – W spódniczkach, szortach i butach na szerszym, ale jednak obcasie. (…) Ale farbowałam włosy na czarno, wiec nosiłam się jednak odrobinę mrocznie – dodaje Chodakowska.

Trenerka podkreśla jednocześnie, że została wychowana w poczuciu, że „nawet jeśli popełni błąd, może liczyć na wsparcie swoich bliskich”. – Dzięki temu czuję się dzisiaj taka silna – podkreśla w rozmowie ze „Zwierciadłem” Chodakowska.

