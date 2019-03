Problemy z Facebookiem. Portal ma awarię

Problemy z Facebookiem i Instagramem zaczęły się około godziny 17 czasu polskiego. Użytkownicy mają spore trudności z publikowaniem i planowaniem postów, a także z wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem Messengera.

"Jesteśmy świadomi, że niektórzy ludzie mają obecnie problemy z dostępem do aplikacji połączonych z Facebookiem. Pracujemy, by rozwiązać problem tak szybko, jak to możliwe" – napisano na profilu FB na Twitterze.

Administratorzy portalu społecznościowego proszą o cierpliwość. Facebook przeprowadza obecnie prace serwisowe i wkrótce znów ma funkcjonować normalnie.

Serwis Marka Zuckerberga ma ponad 2 miliardy użytkowników. Dziennie na FB aktywnych jest ponad 1,3 mln ludzi. Średnio jedna osoba spędza na tym portalu 21 minut.