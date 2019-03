Arogancki komentarz Gessler. Restauratorka zadrwiła z rodziców pobierających 500 plus

Wszystko zaczęło się od zdjęcia jakie restauratorka opublikowała na jednym z portali społecznościowych. "Pobudka! Mam jeszcze eklerki! Zjedlibyście?" – napisała Magda Gesller, a do wpisu załączyła fotografię słodkości. Jedna z użytkowniczek portalu zwróciła uwagę, na cenę słodyczy w lokalach należących restauratorki. "Obawiam się, że w cenie jednej takiej eklerki, robię obiad dla siebie i dwóch synów " – napisała kobieta.

Co na to Magda Gessler? "500 plus już nie ma?" – odparła restauratorka. Wielu internautów uznało jej odpowiedz za co najmniej niestosowną. "Odpowiedź poniżej krytyki..." – napisała jedna z użytkowniczek Facebooka.