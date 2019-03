Scena zbiórki na zabójstwo Kaczyńskiego. Komentarz Mieszkowskiego zwala z nóg

Premiera "Klątwy" – sztuki na motywach dramatu Stanisława Wyspiańskiego, w reżyserii Olivera Frljića, odbyła się w lutym 2017 roku, a patronat medialny nad spektaklem objęła m.in. spółka Agora. Reklamowała ją również część polityków, w tym posłanka Nowoczesnej, Joanna Scheuring-Wielgus. W sztuce znajdują się m.in. sceny seksu oralnego z figurą św. Jana Pawła II, która odbywa się przy akompaniamencie nagrania papieskiego kazania, sceny w których aktorzy niszczą krzyże uderzając nimi w podłogę oraz kończącą spektakl deklamacja aktorki, która tłumaczy, że chciałaby przeprowadzić zbiórkę na zabójstwo prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ale nie może ponieważ tego typu apele są niezgodne z prawem.

W programie "Minęła 20" goście dyskutowali o krzyżu przerobionym na swastykę, na tle którego do zdjęcia pozował Mieszkowski. Polityk Nowoczesnej bronił się, że rzeczony obraz był wyrazem wolności artystycznej.

Zapytany o spektakl "Klątwa" i słynną scenę ze zbiórką na zamordowanie Jarosława Kaczyńskiego, odparł, że było to "dowcipne". Na tę wypowiedź ostro zareagował Jan Dziedziczak z PiS. – Czy pana bawiłaby zbiórka na zabójstwo Pawła Adamowicza, gdyby ją zrobić w teatrze? To byłaby świetna sztuka? Mnie to na przykład gorszy, uważam, że to jest niedopuszczalne, tak samo jak niedopuszczalna jest zbiórka, która tak pana bawi i pan mówi, że to jest świetna sztuka, na zabójstwo Jarosława Kaczyńskiego – mówił Dziedziczak.

Polityk zauważył, że o ile Mieszkowski chętnie atakuje chrześcijaństwo, to już nie ma odwagi, aby np. wpisać swastykę w gwiazdę Dawida bądź symbole islamu. – Myślę, że wasze środowisko podniosłoby larum w takim przypadku. Ja uważam, że trzeba szanować wszystkie religie i tym się różnimy. Pan uważa, że gwiazdę żydowską należy chronić, a krzyż już można opluwać – podkreślił poseł PiS.