Expose szefa MSZ. "Naszym najważniejszym partnerem w UE są Niemcy"

Minister spraw zagranicznych podkreślił w Sejmie, że "współpraca wszystkich instytucji zajmujących się polityką zagraniczną, połączenie wizji, celów i działań osób piastujących najważniejsze urzędy w Państwie sprawiły, że Polska jest dziś krajem aktywnym i słuchanym, cieszącym się coraz większym szacunkiem zagranicznych partnerów.

TRANSMISJA NA ŻYWO EXPOSE SZEFA MSZ

Czaputowicz wskazywał, że majowe wybory do Parlamentu Europejskiego rozpoczną nowy cykl instytucjonalny, który stworzy możliwość pochylenia się ponownie nad.priorytetami do których powinno się dążyć. Minister zapewnił, że polska dyplomacja będzie aktywna w dyskusji nad przyszłym kształtem Unii Europejskiej. – 1 maja br., w 15. rocznicę przystąpienia Polski i innych państw regionu do UE, na zaproszenie premiera Mateusza Morawieckiego spotkają się w Warszawie przywódcy państw członkowskich, które przystąpiły do UE od 2004 r. Chcemy wspólnie obchodzić tę ważną dla obywateli Europy Środkowej rocznicę, a zarazem wyrazić opinię regionu co do pożądanych kierunków dalszego rozwoju Unii Europejskiej. Chcemy aktywnie uczestniczyć w dyskusji w Sibiu – mówił.

Szef polskiej dyplomacji przekonywał w swoim expose, że zagrożenia dla projektu europejskiego płyną dziś także ze strony ruchów populistycznych, zarówno z lewej, jak i z prawej strony sceny politycznej. – Zagrożenia te traktujemy jako objaw kryzysu, z którym boryka się Unia, a nie jego przyczynę – wskazał. Jego zdaniem, unijne instytucje powinny działać w oparciu o kompetencje określone w traktatach i realizować cele, które służą interesom jej wszystkich członków. – Naszym zdaniem kontrowersje budzą także propozycje rozszerzania zakresu spraw, w których unijne decyzje podejmowane są na podstawie głosowania większościowego – dodawał.

Czaputowicz zapowiedział, że Polska będzie działa na rzecz budowania zaufania do instytucji UE. – Nadrzędnym celem musi być przywrócenie wspólnocie pełnej legitymacji społecznej. Reformie systemu unijnego musi towarzyszyć realny mandat demokratyczny – podkreślał

Jacek Czaputowicz wskazał, że najważniejszym partnerem Polski w Unii Europejskiej są Niemcy. Jak podkreślił, kraj ten jest dominującym partnerem wymiany handlowej dla Polski, przyjmującym ok. 28 procent polskiego eksportu. – Silna i stabilna gospodarka niemiecka jest więc nieodzownym warunkiem sukcesu gospodarczego naszego kraju i – szerzej – naszego regionu – mówił minister.