"Jestem bardzo szczęśliwy". Duże zmiany w życiu szefa PSL

PSL chce odwołania ministra rolnictwa. "Nieudolność, brak kompetencji"

– Wnioskujemy dzisiaj do premiera Morawieckiego o natychmiastowe odwołanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Ardanowskiego. To, co się dzisiaj wydarzyło w Warszawie, to wynik nieudolności, braku kompetencji, umiejętności oraz...