Prześladowania młodego opozycjonisty zakończone mordem. Dziś "Magazyn Śledczy Anity Gargas"

Kulisy akcji podpalenia pomnika Dzierżyńskiego w Warszawie i esbeckiego mordu, którego sprawcy do dziś pozostają bezkarni. Jak doszło do zabójstwa siedemnastoletniego Emila Barchańskiego, najmłodszej ofiary stanu wojennego? Co wie kolega, który spędził z Emilem ostatnie godziny życia? Dziś "Magazyn Śledczy Anity Gargas" o godz. 22:20 w TVP1.

Kim był oficer SB prowadzący przesłuchania Emila i jak potoczyła się jego dalsza kariera? W jaki sposób funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa PRL mogli tuszować zabójstwo? Dlaczego oprawcy i zleceniodawcy mordu uniknęli kary, podczas gdy ich ofiara nigdy nie została zrehabilitowana? O prześladowaniach młodego opozycjonisty zakończonych bestialskim mordem nad Wisłą w „Magazynie śledczym Anity Gargas” w czwartek o 22:20 w TVP1.