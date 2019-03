Niesiołowski: Nie wycofuję się z polityki

Podczas rozmowy z faktem poseł zaprzeczył tym doniesieniom. – Nie wycofuję się z polityki! – zapewnił. Polityk dodaje, że jedynym, co stoi na przeszkodzie w jego starcie do Sejmu to Grzegorz Schetyna. – Nie widzę tylko możliwości startu do Sejmu ze względu na brak list, z których mógłbym kandydować. Bo od pana Schetyny nie chcę – podkreśla.

Poseł twierdzi, że jest ofiarą nagonki, a wszystkie zarzuty korupcyjne są zmyślone. Niesiołowski dodaje, że jeżeli musi się komuś tłumaczyć, to jedynie własnej żonie.

Afera Niesiołowskiego

W styczniu CBA zatrzymało trzech łódzkich biznesmenów. Niesiołowski miał załatwiać biznesmenom wielomilionowe kontrakty, a ci odpłacali się politykowi organizowaniem i opłacaniem usług seksualnych.

– Agenci CBA dysponują materiałami operacyjnymi, na których występuje poseł Stefan Niesiołowski – mówił Wirtualnej Polsce jeden ze śledczych znających kulisy sprawy. – Takich usług seksualnych, z których skorzystał Niesiołowski, miało być 29. Proceder odbywał się w mieszkaniu w Łodzi, należącym do biznesmenów. Do spotkań z kobietami dochodziło od stycznia 2013 roku do końca 2015 r. – wskazywał.

Polityk zaprzecza doniesieniom. Na początku marca zrzekł się immunitetu.

