Andrzej Duda: Proszę o miarkowanie języka w nadchodzącej kampanii

Dziś kolejny dzień posiedzenia Sejmu. Swoje expose na 2019 rok wygłosił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef MSZ podkreślił w Sejmie, że "współpraca wszystkich instytucji zajmujących się polityką zagraniczną, połączenie wizji, celów i działań osób piastujących najważniejsze urzędy w Państwie sprawiły, że Polska jest dziś krajem aktywnym i słuchanym, cieszącym się coraz większym szacunkiem zagranicznych partnerów".

Do expose odniósł się prezydent Andrzej Duda. – Mieliśmy możliwość zobaczenia szerszego spektrum tej polityki realizowanej w przeciągu ostatnich lat, tym samym zobaczyć pewną konsekwencję w realizowaniu tej polityki – ocenił prezydent, który podziękował Czaputowiczowi za to, że polityka zagraniczna jest prowadzona w sposób ciągły i jest zaplanowana długofalowo. Szef polskiej dyplomacji zapewnił m.in. że Polska będzie "rdzeniem obecności wojskowej" w NATO, a także zbuduje zaufanie obywateli do instytucji unijnych. W kwestii relacji z Rosją, zaapelował np. o wykonanie rezolucji Rady Europy, która wzywa Rosję do przekazania Polsce wraku rządowego samolotu Tu-154M, który rozbił się w Smoleńsku.

Prezydent Duda poruszył też temat nadchodzącej kampanii wyborczej. – Apeluję, żeby była to kampania pozycji Polski i budowania w Polsce demokracji, dzięki której będziemy o krok dalej w naszym rozwoju, a nie która będzie budziła niesmak u obywateli ją obserwujących – prosił. Zaapelował też o "miarkowanie języka". – Jestem przekonany, że kampanię można prowadzić z szacunkiem do konkurentów politycznych i w taki sposób, żeby budować opinię o wysokiej kulturze politycznej w naszym kraju i o tym, że podstawowe reguły demokracji mocno się już u nas zakorzeniły – podkreślił.

