Protest rolników w Warszawie. Policja ustaliła tożsamość kolejnych osób

Rolnicy z AGROunii zablokowali wczoraj plac Zawiszy w Warszawie. Na jezdni rozrzucili świńskie łby, rozsypali jabłka i podpalili opony. Korki szybko utworzyły się na ul. Grójeckiej, Towarowej, Alejach Jerozolimskich i Koszykowej. Rolnicy wysypali na ulice m.in. jabłka i inne produkty rolne, słomę i opony. Podpalili je, było pełno czarnego dymu.

– Warszawiacy zostali odcięci od drogi, to symboliczne pokazanie rolników odciętych od rynków sprzedaży w Polsce. To przedsmak, tego co może wydarzyć się w najbliższych dniach – mówił w Radiu ZET Michał Kołodziejczak, lider AGROuni.

"8 osób zatrzymanych wczoraj (13.03) w związku z blokowaniem ruchu w rejonie ronda przy pl. Zawiszy ma przedstawione zarzuty dotyczące popełnienia w porozumieniu z innymi osobami czynów z art. 51 par. 2, art. 90 i art. 91 kodeksu wykroczeń" – napisała warszawska policja na Twitterze. "Po wykonanych czynnościach osoby te zwolniono. Materiały w ich sprawach będą sukcesywnie przekazywane do sądu. Policjanci mają potwierdzoną identyfikację kolejnych kilkunastu uczestników protestu. Kompletowany jest materiał dowodowy. Czynności procesowe pozostają w toku" – dodano.