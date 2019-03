Rabiej krytykuje swoich przeciwników. Wykorzystuje śmierć Pawła Adamowicza

– Warszawę stać na to, żeby być miastem uśmiechniętym – przekonywał 18 lutego prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, podpisując Kartę LGBT. Co zawiera dokument? Jak czytamy na stronie Stowarzyszenie Miłość nie Wyklucza, miasto zamierza zdecydowanie zaangażować się w promowanie środowisk LGBT, a także wprowadzić do szkół „nowoczesną” edukację seksualną.

Zapisy proponowane w Karcie LGBT+ wzbudzają wiele kontrowersji, ale decyzji o jej podpisaniu bronią zarówno Rafał Trzaskowski jak i wiceprezydent stolicy Paweł Rabiej.

Politycy tłumaczą, że wprowadzenie zapisów zawartych w Karcie nie będzie wcale prowadziło do seksualizacji dzieci (wbrew temu co zaproponowano w wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia) i podkreślają, że chodzi tylko o naukę tolerancji.

Broniąc Karty LGBT+ i decyzji o jej podpisaniu, Paweł Rabiej wykorzystał nawet tragiczną śmierć Pawła Adamowicz.

„Dwa miesiące. Tyle minęło dziś od wstrząsającego ataku na prezydenta Adamowicz. Ci sami, którzy wtedy brutalnie atakowali Jego i samorząd, nastawiają dziś ludzi przeciwko LGBT i Rafałowie Trzaskowskiemu. Machina nienawiści działa pełną parą. Inaczej jak widać nie potrafią” – napisał polityk na Twitterze.

Przypomnijmy, że Paweł Adamowicz został zaatakowany przez nożownika, 13 stycznia podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wyniku odniesionych ran dzień później zmarł w szpitalu.

Czytaj także:

Dulkiewicz znów w Platformie Obywatelskiej. "Od dawna uczestniczy w posiedzeniach zarządu regionu"Czytaj także:

Dulkiewicz prezydentem Gdańska. Są oficjalne wyniki wyborów