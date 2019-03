Episkopat przedstawia dane o pedofilii w Kościele

Za monitowanie i zbieranie formularzy odpowiadał Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski. Zbieranie danych trwało od października 2018 do marca 2019 – czytamy w przedstawionym dzisiaj raporcie.

W dokumencie podkreślono, że kwerenda dotyczyła tylko spraw zgłoszonych instytucjom kościoła od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 roku.

Jak podano w raporcie wszystkich zgłoszonych przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich (do ukończenia 18 roku życia) we wszystkich diecezjach i zakonach (we wskazanych okresie) było 382, w tym dotyczących osób poniżej 15 roku życia 198 (51,8 proc.), a powyżej 15 roku życia 184 (48,2 proc.).

Analizując źródło zgłoszenia przypadków do jednostek kościolnych, badania wskazały, że aż 41,6 proc. zgłosiły osoby poszkodowane, kolejne 20,9 proc. bliscy poszkodowanych, a 5,8 proc. organy państwowe. Przypadków kiedy sam skazany zgłaszał przypadek molestowania było 3,9 proc., kiedy sprawę zgłosiły osoby z parafii 5,2 proc.

– Wyniki badań potwierdzają, że polepszyła się komunikacja i rozumienie problemu. Wzrost zgłaszanych przypadków wskazuje na potrzebę budowania systemu prewencji – tłumaczył podczas konferencji Episkopatu współautor raportu koordynator ds. ochrony dzieci i młodzieży Konferencji Episkopatu Polski o. Adam Żak.