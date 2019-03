"Więcej wiary i zaufania". Amerykańskie media: Bazy w Polsce coraz bliżej

– Umocnienie wojskowej obecności NATO na wschodniej flance Sojuszu, w tym szczególnie zacieśnienie współpracy wojskowej Polski i Stanów Zjednoczonych, pozostaje naszym priorytetem. Zależy nam szczególnie na wzmacnianiu potencjału odstraszania i obrony Sojuszu. Nasze dążenie, by stać się rdzeniem obecności wojskowej NATO i USA w naszym regionie, jest realne – mówił podczas expose wygłoszonego w Sejmie szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Kiedy możemy spodziewać się budowy w Polsce "Fort Trump", czyli stałych baz wojsk amerykańskich? Według amerykańskich mediów negocjacje przybierają na sile, a projekt staje się coraz bardziej realny. Tak pisze m. in. "Time" oraz dziennik sił zbrojnych USA "Stars and Stripes". W środę opublikowano w nim tekst, z którego wynika, że rozmowy na temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce posuwają się naprzód. W tym tygodniu do Warszawy ma przybyć wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu, by wypracować szczegóły zwiększenia obecności wojskowej USA w Polsce.

Te doniesienia potwierdza wpis amabsador USA w Polsce Georgette Mosbacher. "Ostatnie bardzo produktywne dwa dni rozmów podsekretarza obrony USA J.C. Rooda z @mblaszczak i przedstawicielami @MON_GOV_PL w WAW pokazują zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i dalsze pogłębianie naszej współpracy" – taki wpis zamieściła ambasador na Twitterze.

Do szumu medialnego odniósł się także minister obrony narodowej: "W zamieszaniu medialnym wokół wzmocnienia obecności wojsk USA w Polsce, przypominam, że to MON prowadzi negocjacje. O efektach poinformuję najpierw Prezydenta RP i polski rząd, a potem media. Odrobinę cierpliwości oraz więcej wiary i zaufania".

