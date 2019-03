Narodowe Czytanie 2019: Para prezydencka zaprasza do lektury polskich nowel

Będzie to osiem nowel: "Dobra pani" – Eliza Orzeszkowa; "Dym" – Maria Konopnicka; "Katarynka" – Bolesław Prus; "Mój ojciec wstępuje do strażaków" (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz; "Orka" – Władysław Stanisław Reymont; "Rozdzióbią nas kruki, wrony…" – Stefan Żeromski; "Sachem" – Henryk Sienkiewicz oraz "Sawa" (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

– To klasyka polskiej noweli i taki właśnie tytuł będzie miała tegoroczna edycja Narodowego Czytania – podkreśla Prezydent, zachęcając do udziału w tegorocznej edycji Narodowego Czytania. Agata Kornhauser-Duda dodaje, że utwory reprezentują różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne – ale łączy je to, co najważniejsze: są na trwałe wpisane w historię polskiej literatury.

W tym roku Narodowe Czytanie odbędzie się 7 września. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. W całej Polsce i za granicą dramat ten przeczytano w ponad 2000 miejsc.