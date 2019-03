SN: Sędzia Robert W. kradł elektronikę, został usunięty z zawodu

Dzisiejsza decyzja sądu jest nieprawomocna. Zgodnie z nią, Robert W. został usunięty z zawodu sędziego wrocławskiego sądu apelacyjnego.

Kradł sprzęt z Media Markt

Sędzia Robert W. z Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu miał się dopuścić dwóch kradzieży: jedna miała miejsce 4 lutego w Media Markt w Wałbrzychu, kiedy to sędzia Robert W. wraz z żoną dokonali kradzieży drobnych sprzętów elektronicznych o wartości 2 tys. zł. Drugiej kradzieży sędzia miał się dopuścić 6 lutego, w sklepie tej samej sieci we Wrocławiu. Tam wartość skradzionego sprzętu wyniosła 2 tys. 444 zł.

Niezależnie od sprawy dyscyplinarnej toczy się w tej sprawie postępowanie karne. W końcu lutego ubiegłego roku SN utrzymał decyzję sądu niższej instancji o uchyleniu immunitetu W.

We wrześniu ubiegłego roku Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu Rejonowego w Wałbrzychu akt oskarżenia przeciwko Robertowi W. – sędziemu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oraz jego żonie – Ewie W.

