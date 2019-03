"Rostowski: Jestem konserwatystą."

– Jeśli chodzi o PiS, to już dawno przywykliśmy do tego rodzaju propagandy. Tak naprawdę goebbelsowskiej. Platforma udowodniła, że przez te trzy lata byliśmy w stanie wytrzymać takie podejście ze strony PiS – w ten sposób były minister finansów skomentował na antenie Radia TOK FM najnowszy spot PiS "POgarda czy polityka prospołeczna?".

– Jestem konserwatystą. Mam inne poglądy na kwestie światopoglądowe i obyczajowe. Ale zupełnie nie do przyjęcia, nie tylko skandaliczne, ale podłe i paskudne jest to, co PiS robi dzisiaj. Paliwo (polityczne - red.) niby-uchodźców, których nigdy nie miało być, się skończyło i potrzebna jest nowa ofiara nienawiści Prawa i Sprawiedliwości - mówił Jacek Rostowski, nawiązując do nagonki urządzonej przez partię rządzącą na podpisaną przez Rafała Trzaskowskiego deklarację LGBT+ – mówił Rostowski.

– Dla mnie to jest absolutnie nie do przyjęcia, że szczuje się na moich współobywateli. To jest ta najgorsza, najpaskudniejsza twarz PiS, gdzie wybiera się słabe grupy i próbuje się organizować przeciwko nim masowy hejt – stwierdził polityk.

