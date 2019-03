Szkolenia nie za 2 mln, ale za 1,83 mln i bez udziału prezydenta. Ratusz odnosi się do informacji "SE"

Dziennik podał, że pierwszy z punktów szkolenia ma uszczuplić budżet Warszawy o 1,83 mln złotych. To "trening medialny”. Przedstawiciele ratusza mają dzięki temu poprawić swójwizerunek i jakość swoich wystąpień publicznych.

Jak jednak zapewnia warszawski ratusz (który wystosował oświadczenie ws. szkoleń urzędników w związku z informacjami pojawiającymi się w mediach), „w programie nie był planowany udział Rafała Trzaskowskiego, prezydenta stolicy ani żadnego z jego zastępców”.

„W szkoleniu udział weźmie nie więcej niż 1250 osób, w tym pracownicy dzielnic i Urzędu Stanu Cywilnego. Udział w programie jest dobrowolny. Wśród tematów znajdą się między innymi: komunikacja, motywowanie, zarządzanie zmianą czy negocjacje” – czytamy w komunikacie.

Ratusz podkreśla też, że „środki jakie zarezerwowano na realizację programu to 1 mln 830 tys. zł”., a „szacunkowy koszt udziału jednego pracownika w dniu szkoleniowym to ok. 280 zł”.

