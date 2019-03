Zalewska: Gwarantuję, że egzaminy się odbędą. Kierunek zmian jest akceptowany

Anna Zalewska powiedziała w programie, że MEN przeprowadziło kilka udanych reform. – 96 proc. rodziców zdecydowało, że 6-latki będą uczyć się w przedszkolu. Przekształcone gimnazja, mamy budowaną nową szkołę branżową, 4-letnie liceum, odchodzenie od testomanii, pełną cyfryzację szkoły, doskonalenie zawodowe nauczycieli i ogromne nakłady na edukację – wymieniała.

Szefowa MEN została również zapytana o krytykę pod swoim adresem. Jak powiedziała, generalnie kierunek zmian jest akceptowany. – Oczywiście pojawiają się pomysły. Na przykład reagujemy obecnie na zgłaszany przez rodziców problem ciężkich tornistrów. Wdrażamy trzy duże programy: szerokopasmowego internetu, tablic multimedialnych i 50 tys. e-zasobów. Każdą uwagę krytyczną analizujemy. Oczywista w edukacji jest ciągła zmiana. Dlatego zależało nam by system szkolny był jak najprostszy: 8-klasowa podstawówka, 4-letnie gimnazjum, szkoły branżowe. Po to by w środku tego systemu móc ciągle coś zmieniać i reagować na to, co się dzieje – powiedziała.