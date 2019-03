Rzeczniczka PiS reaguje na słowa Rabieja. "To jest granica, której do tej pory nie przekraczano"

"Wypowiedzi polityków #KoalicjaEuropejska o adopcji dzieci przez pary homoseksualne szokują. To jest granica, której do tej pory nie przekraczano. Dla nas ochrona rodziny jest najważniejsza. Przypominam art.18 Konstytucji" – napisała na Twitterze Beata Mazurek, rzeczniczka PiS. To reakcja na słowa Pawła Rabieja, wiceprezydenta Warszawy, który powiedział, że najpierw trzeba wprowadzić związki partnerskie, potem "równość małżeńską, a na koniec przyjdzie czas na adopcję dzieci".