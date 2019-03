Adwokaci Birgfellnera chcą wciągnąć Austrię w sprawę taśm Kaczyńskiego

Pełnomocnicy austriackiego biznesmena, który nagrywał Jarosława Kaczyńskiego, poinformowali w oświadczeniu, że wykorzystają "wszystkie dostępne środki prawne (szczególnie te, które pozwalają na sądową kontrolę decyzji prokuratury), aby doprowadzić do wszczęcia postępowania w tej sprawie".

"Jednakże już obecnie przystępujemy do przygotowania analogicznego wniosku o ściganie sprawców oszustwa do prokuratury w Austrii. Zgodnie z austriackim prawem jest możliwe ściganie przestępstwa oszustwa popełnionego na szkodę obywateli i podmiotów austriackich popełnionych na terenie innych krajów. Brak wszczęcia postępowania w niniejszej sprawie w Polsce zmusi naszego klienta do skorzystania z tej możliwości" – piszą Roman Giertych i Jacek Dubois.

Adwokaci ostro krytykują postępowanie prokuratury w sprawie Birgfellnera. Uważają, że prokuratura zmieniła się w "komitet obrony" Jarosława Kaczyńskiego i chce "karać ofiarę, a wybielać osobę, która wyrządziła pokrzywdzonemu szkodę".

Przypomnijmy, że kiedy prezes PiS zdecydował o wstrzymaniu inwestycji dotyczącej budowy dwóch wież przez spółkę Srebrna, Birgfellner zaczął domagać się zapłaty za wykonane już prace. Kaczyński odmówił mu ze względu na braki w dokumentacji i zaproponował rozwiązanie sądowe.

Sprawa trafiła do prokuratury, bo pełnomocnicy biznesmena złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Tzw. taśmy Kaczyńskiego, czyli nagrania dokonywane przez Austriaka, ujawniła "Gazeta Wyborcza".