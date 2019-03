Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka dostał pogróżki na skrzynkę mailową urzędu. – W kontekście wydarzeń w Gdańsku i ostatnich gróźb rozesłanych do prezydentów miast Polski, tego typu pogróżki należy niestety traktować jako realne zagrożenie – ocenił polityk. Dodał, że liczy na szybkie ustalenie przez służby i policję autora pogróżek.

W oświadczeniu opublikowanym na Youtube Szlachetka odniósł się także do pomówień, jakie miały być głoszone na temat jego i jego rodziny. – Na różnych stronach internetowych mogli się Państwo spotkać z zarzutami, iż moja żona jest zatrudniona w jednej z państwowych spółek, co miałoby być przykładem nepotyzmu – mówił burmistrz. Zwrócił się do mieszkańców Myślenic z zapewnieniem, że jego żona nigdy nie była zatrudniona w żadnej państwowej czy samorządowej spółce. – Od lat prowadzi własną działalność gospodarczą – tłumaczył Szlachetka. Podał też, że o wszystkich tych wpisach poinformował policję. – Do tej pory traktowałem te zarzuty jako nieszkodliwą pisaninę, ale teraz mówię dość. (…) Wysłana do mnie groźba śmierci uświadomiła mi, że internetowy hejt może kogoś niezrównoważonego zainspirować do wymierzenia własnej, źle pojętej sprawiedliwości – wyjaśnił Szlachetka.

W ostatnich tygodniach informowaliśmy o pogróżkach śmierci rozesłanych do 10 prezydentów miast i Lecha Wałęsy. Ich autorem był 28-letni Przemysław M., który planował też atak na Sejm. Groźby elektroniczne do polityków rozsyłał też ostatnio Mariusz K., mieszkaniec Olkusza.