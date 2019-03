Tęczowa równia pochyła

Czy Morawiecki jest czarodziejem?

Czy Morawiecki – człowiek (jasne – nie on sam, lecz z całą swoją ekipą), który od trzech lat co roku „wyczarowuje” kilkadziesiąt miliardów złotych, potrafi „wyczarowywać” ich jeszcze więcej? I to więcej o – bagatela – dodatkowe...